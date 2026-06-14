صيادو غزة.. عندما تتحول مصادر الرزق إلى ساحات مواجهة ومعاناة

في عمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يرزح تحتها قطاع غزة، يجد آلاف الصيادين الفلسطينيين أنفسهم في خط المواجهة الأول مع المعاناة، واقع مأساوي يتشكل يومياً على وقع تشديد الحصار البحري الإسرائيلي.

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لم يعد البحر للصيادين في غزة مصدراً للحياة، بل بات ساحة لملاحقة لقمة العيش المغموسة بالدم والتحديات؛ حيث تستهدف الزوارق الإسرائيلية قواربهم ومعداتهم البسيطة بالتدمير والمصادرة الممنهجة. تقرير: أشرف أبو عمرة

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المصدر: الجزيرة