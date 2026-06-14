"سرقة علنية".. ناشطون يحتجون ضد معرض بلندن للعقارات الإسرائيلية

شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات حاشدة نظمها ناشطون حقوقيون ومناصرون للقضية الفلسطينية، تنديدا بإقامة ما يعرف بـ”معرض العقارات الإسرائيلي الكبير”.

جاءت هذه التحركات وسط إدانات واسعة من منظمات دولية ونواب في البرلمان البريطاني، بسبب ترويج المعرض لبيع عقارات وأراض تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان مئات المتظاهرين قد تجمعوا بدعوة من تحالف منظمات مدنية، من بينها "حركة الشباب الفلسطيني" و"الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية"، في منطقة "إدجوير" شمال غرب لندن، حيث أُقيمت الفعالية داخل كنيس يهودي، ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تصف المعرض بأنه "سرقة علنية للأراضي" ومحاولة لـ "شرعنة الاستيطان والفصل العنصري".

تقرير: محمد المدهون