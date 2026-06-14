بسبب الحصار الخانق.. محطات تحلية المياه تواجه خطر التوقف في غزة

تواجه محطات تحلية المياه في قطاع غزة خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي ونفاد قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة.

من جهتها، حذرت الجهات الرسمية من تأثير الأزمة على القطاع الصحي، موضحة أن مستشفيات ومرافق طبية تعتمد على محطات تحلية المياه لتوفير احتياجاتها، بما في ذلك خدمات غسيل الكلى والرعاية الطبية الحرجة. وخلال مقابلة، قال صاحب محطة تحلية في غزة السيد أحمد خالد إن محطات التحلية تمر بظروف تشغيلية بالغة الصعوبة تهدد قدرتها على الاستمرار في إنتاج مياه الشرب، في ظل تفاقم النقص في المستلزمات الأساسية اللازمة لتشغيلها، موضحا أن أبرز التحديات تتمثل في النقص الحاد في الفلاتر والأغشية وقطع غيار المولدات، إلى جانب صعوبة توفير الزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات التي تعتمد عليها المحطات بشكل رئيسي.