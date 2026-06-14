الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية المكثفة في مخيمات شمالي الضفة الغربية، مخلفة وراءها دمارا واسعا وموجات نزوح جماعي طالت عشرات الآلاف من المواطنين.

وبحسب الإحصاءات، أسفرت هذه العمليات عن تدمير ما يزيد على 3 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل، فضلا عن إلحاق أضرار متفاوتة بآلاف المنازل الأخرى.

وتحذر أوساط محلية وحقوقية من أن استمرار هذا الاستهداف الممنهج يحمل في طياته مساعي لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد داخل المخيمات، يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وتغيير معالم المنطقة كليا.

تقرير: ليث جعار