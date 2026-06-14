ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات يفاقم معاناة النازحين في غزة

تتكرر في مجمع العودة الطبي بالنصيرات في قطاع غزة مشاهد الأطفال المصابين بالطفح الجلدي والحساسية، وسط اكتظاظ المراجعين ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

مع دخول فصل الصيف، تتحول مخيمات النزوح في غزة إلى ما يشبه الأفران، وسط نقص المياه وانتشار الحشرات والقوارض. وقال الدكتور رامي الشياح، رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع العودة الطبي، إن المستشفى يستقبل يوميا أعدادا متزايدة من المرضى القادمين من مخيمات النزوح. كما أشار الشياح إلى أن نقص المياه النظيفة وانتشار الحشرات والقوارض أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الجلدية والجرب، محذرا من تدهور الوضع الصحي مع استمرار الحصار.