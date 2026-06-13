عيادة طبية متنقلة تقدم الرعاية الأولية للنازحين في بيروت

في ظل ظروف إنسانية صعبة داخل مراكز النزوح في لبنان، تتزايد الإصابات بالأمراض بين الأطفال وكبار السن، وسط نقص في الإمكانات الطبية.

من جهتها أنشأت منظمة أطباء بلا حدود عيادات متنقلة في مختلف أنحاء بيروت لتوفير الرعاية الطبية الأساسية وعلاج الأمراض المزمنة والدعم النفسي مع دعم المستشفيات في حالات الطوارئ للنازحين المتضررين. ويواجه النازحون الذين فقد أغلبهم أفرادا من أسرهم تحديات صحية متزايدة بسبب العيش في ملاجئ مؤقتة مكتظة. مراسل الجزيرة مباشر بسام فقيه تجول في منطقة الرملة البيضا في العاصمة اللبنانية بيروت والتقى عددا من العاملين في المكان ونقل الصورة من هناك.