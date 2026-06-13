عمليات مشتركة للجيش المالي والفيلق الروسي وترقب في باماكو

أعلن الفيلق الروسي الأفريقي القضاء على ما وصفها بعناصر إرهابية في منطقة ليري شمالي البلاد خلال عمليات مشتركة مع الجيش المالي.

وتأتي هذه العمليات وسط وضع أمني هش أعقب هجمات أبريل/نيسان الماضي الدامية التي استهدفت مواقع إستراتيجية في باماكو.

واستجابة لهذا التصعيد، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول المنشآت الحيوية كالمطار والإذاعة، وحظرت دخول المدنيين إلى عشرات المناطق مع تقييد حركة الدراجات النارية لدرء التهديدات المستمرة ضد العاصمة.

ميدانيا، يخيم الحذر والترقب على حياة السكان في باماكو؛ إذ لم تقتصر آثار الأزمة على الجانب الأمني فحسب، بل امتدت لتلقي بظلال ثقيلة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

تقرير: بابا ولد حرمة