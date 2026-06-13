بجهود فنانين شباب.. جدارية ضخمة لدعم المنتخب العراقي في بغداد

نفذت مجموعة من الفنانين العراقيين الشباب جدارية فنية ضخمة لدعم المنتخب العراقي في كأس العالم.

نُفذت الجدارية في ساحة 55 بمدينة الصدر، وظهرت في الجدارية صور اللاعبين بألوان العلم العراقي، في خطوة لاقت تفاعلا من الأهالي الذين اعتبروها رسالة تشجيع واعتزاز بالمنتخب الوطني. وقال الفنان التشكيلي إبراهيم كريم إن "هذه المبادرة جاءت بمبادرة شخصية من الفنانين بدافع دعم المنتخب في مشاركاته الدولية"، مشيرا إلى أن العمل يهدف إلى رفع المعنويات رغم التحديات والإمكانات المتاحة، مع إمكانية توسيع الجدارية مستقبلا بإضافة أجزاء جديدة.