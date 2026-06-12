مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية.. ماذا تضمنت؟

تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وفي هذا الشأن نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مسؤول مشارك في الوساطة قوله إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون فرض رسوم عبور، وسط ترتيبات ميدانية وأمنية متوقعة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الموقع أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل لبنان، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات.

التقرير يسلط الضوء على أبرز بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.