عبر الخريطة التفاعلية.. ما الذي يجري حول مضيق هرمز؟

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنشأت ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران.

وأضافت أن مئات السفن عبرت مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين عبر هذه الممرات، مشددة على استمرار حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

فيما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الضربات الأمريكية الأخيرة، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى نفي الإعلان، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق الحيوي.