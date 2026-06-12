رصد التقلبات المناخية في كل المباريات المقامة بالولايات المتحدة

تخضع المباريات المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لرصد الأحوال الجوية بسبب التقلبات المناخية وخاصة الصواعق.

فإذا رصدت أجهزة التتبع أي صاعقة برق على مسافة 13 كيلومترا أو أقل من الملعب، يطلق الحكم صافرته فورا لإيقاف اللعب، وينقل اللاعبون إلى غرف الملابس وتوجه الجماهير إلى مناطق آمنة داخل الملعب.

وبعدها يبدأ عد تنازلي لمدة 30 دقيقة، وأي صاعقة جديدة تظهر خلالها تعيد ضبط العداد إلى الصفر مجددا.

وللتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة يعتمد الفيفا مؤشر البصيلة الرطبة لتحديد مستويات الخطر، وإذا تخطى المؤشر الخطوط الحمراء يلزم الحكم بإيقاف المباراة لمدة تتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق في منتصف كل شوط للسماح للاعبين بشرب الماء.