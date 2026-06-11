من قلب غوانتانامو.. وزير الحرب الأمريكي يوجه رسالة تهديد لهافانا

بينما يتصاعد الخلاف بين واشنطن وهافانا، وفي ظل حديث الرئيس الكوبي عن سعي الولايات المتحدة لإحداث تغييرات سياسية في بلاده، وصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية.

خلال حديثه مع الجنود الأمريكيين في القاعدة الواقعة جنوب شرق كوبا، حذر هيغسيث من مواجهة قال إن الكوبيين لا يرغبون بها ولن يكونوا قادرين على تحمّلها.

وقبل أيام من زيارة هيغسيث، قال الرئيس الكوبي ميغيل كانيل إن الولايات المتحدة تدرس 3 سيناريوهات ضد كوبا، تشمل تهيئة الظروف لانفجار اجتماعي عبر ضغوط اقتصادية، أو السيطرة على الاقتصاد وربما شنّ عدوان عسكري.

تقرير: كريم الأسيوطي