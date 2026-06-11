كم تبلغ تكاليف المشجع العربي لحضور كأس العالم عام 2026؟

تشهد نسخة كأس العالم 2026 حضورا عربيا غير مسبوق، حيث تشارك 8 منتخبات عربية من قارتي آسيا وأفريقيا.

وتخوض كل من السعودية والمغرب والأردن والجزائر مبارياتها داخل الولايات المتحدة، بينما تتوزع مباريات قطر ومصر والعراق وتونس على دولتين في بطولة تقام لأول مرة على أرض ثلاث دول.

وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت عبر تحليل إحصائي التكلفة الإجمالية التقريبية للمشجع العربي الراغب في مرافقة منتخبه طوال مباريات الدور الأول، خاصة في ظل الجدل المتصاعد بشأن أسعار التذاكر، التي اعتبرها كثير من المشجعين مرتفعة بشكل مبالغ فيه.