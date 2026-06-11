قصف جسر أردمتا يهدد بعزل مدينة الجنينة السودانية

أفادت مصادر محلية وشهود عيان للجزيرة بتدمير الجسر الرابط بين منطقة أردمتا ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور جراء قصف جوي.

وأضافت المصادر أن استمرار انقطاع الحركة عبر الجسر يهدد بعزل مدينة الجنينة، ويحد من الوصول إليها.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن استمرار استهداف الجسور بالطائرات المسيّرة في السودان يؤثر في تدفق المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الطرق البديلة لن تكون قابلة للاستخدام مع غزارة الأمطار الموسمية.