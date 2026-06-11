عبر الخريطة التفاعلية.. أبرز مستجدات التصعيد بين أمريكا وإيران

تشهد الأوضاع بين طهران وواشنطن موجة تصعيد عسكري متبادل وعنيف؛ حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران.

وفي المقابل، ردت القوات الإيرانية بهجمات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية، بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت.

وتستعرض الخريطة التفاعلية أبرز المواقع التي استهدفتها الهجمات الأمريكية داخل إيران، والتي تركزت على مواقع عسكرية ومنظومات دفاع جوي ورادارات ومرافق مرتبطة بتأمين الملاحة في محيط مضيق هرمز.