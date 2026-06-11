بين ركام خان يونس.. عائلة النجار تكسر رتابة الحزن بزفاف جماعي

في بقعة ضاقت فيها مساحات البكاء، اتسعت القلوب لزغاريد لم تُسمع منذ أشهر، وفي مدينة خان يونس قررت عائلة “النجار” أن تكسر رتابة الحزن لتكتب فصلا من فصول الصمود، متمثلا في حفل زفاف جماعي.

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لم يكن حفل الزفاف الذي أقامته عائلة النجار لثلاثة من أبنائها وبناتها باذخا بمقاييس ما قبل الحرب، لكنه كان أسطوريا بمقاييس البقاء، حيث نُصبت منصة صغيرة زُينت بأغصان الزيتون وبقايا أقمشة ملونة جاد بها الجيران من خيامهم، وكانت بمثابة منصة للعرسان.

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المصدر: الجزيرة