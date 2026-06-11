التوتر يعود إلى الواجهة بين واشنطن وطهران وسط تبادل للضربات والرسائل العسكرية

عاد التوتر إلى الواجهة من جديد بين واشنطن وطهران من بوابة مضيق هرمز، ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار اختبارا جديا في ظل تبادل الضربات والرسائل بين الطرفين.

فصول التصعيد بدأت عندما شنت القيادة المركزية الأمريكية ضربات على إيران بعد سقوط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، ما جعل طهران تحذر القوات الأجنبية في المنطقة من تعرضها للخطر بسبب أخطائها البشرية أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار.

واشنطن لم تتأخر في الرد إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 3 موجات من الضربات الجوية استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات إيرانية قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة.

ومع اتساع نطاق الضربات وتبادل الرسائل العسكرية جاء الرد الإيراني سريعا، فقد أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مضاد استهدف ما قال إنها 21 هدفا أمريكيا في المنطقة باستخدام صواريخ ومسيرات.