الأغلى في التاريخ.. بيانات الجزيرة تكشف فجوة الأسعار بين مونديال قطر ونسخة عام 2026

سجلت أسعار بطاقات حضور مباريات كأس العالم عام 2026 ارتفاعات غير مسبوقة، ولا سيما مباريات الأدوار النهائية، مما أثار جدلا واسعا لدى عشاق الساحرة المستديرة ووسائل الإعلام الرياضية.

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وقد دفع ذلك روابط المشجعين العالمية إلى التقدم بشكاوى رسمية بسبب ارتفاع الأسعار. وتتبعت وحدة البيانات في الجزيرة أسعار تذاكر مباريات مونديال عام 2026، وقارنتها بأسعار تذاكر مونديال قطر قبل 4 أعوام، لتكشف المقارنة عن قفزة غير مسبوقة في تكلفة حضور مباريات البطولة.

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المصدر: الجزيرة