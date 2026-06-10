قادة شمال أوروبا يبحثون تعزيز أمن الناتو في مواجهة تهديدات روسيا

بحث قادة دول شمال أوروبا والبلطيق تعزيز الأمن الأوروبي وتوسيع التعاون الدفاعي، في ظل تكرار حوادث اختراق المجال الجوي لبعض دول المنطقة ووسط تهديدات روسية متصاعدة.

واحتضنت العاصمة الإستونية تالين قمة شارك فيها قادة كل من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا والنرويج والسويد، بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وبالتزامن مع انعقاد القمة، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية بأن بحرية موسكو أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق، وتدربت خلالها على إطلاق صواريخ وهجمات بحرية.

تقرير كريم الأسيوطي