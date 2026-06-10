سنغافورة أفريقيا.. رواندا من حرب الإبادة الجماعية إلى أقوى اقتصاد

تحولت رواندا في عام 1994 إلى مسرح لإبادة جماعية راح ضحيتها نحو مليون شخص من أبناء عرقية التوتسي، تاركة خلفها مجتمعا ممزقا واقتصادا منهكا فقد نصف ناتجه المحلي.

وبعد سنوات طويلة اتفق الروانديون على تجاوز الماضي عبر مشروع يقوم على الوحدة والتنمية، لا على الانتقام والانقسام.

بهذا المنطق، اختار الروانديون أن يجعلوا من التنمية لغة المصالحة، وأن يحولوا التركيز من صراعات الماضي إلى طموحات المستقبل.

فالحكومة تسعى إلى تحويل البلاد إلى ما تسميه "سنغافورة أفريقيا"، عبر جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمال، وفتح المجال أمام الشركات الكبرى.