إيران وأمريكا بين التصعيد والتفاوض

ظل المسار الدبلوماسي بين إيران وأمريكا مفتوحا رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلات اشتباك جديدة.

لطالما أصرت طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن. ويستعرض التقرير ما بعد قصف إيران لإسرائيل لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت.

كذلك يتطرق إلى الشروط التي اعتبرتها طهران أساسا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.