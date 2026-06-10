إدانات دولية وعقوبات لعنف المستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، على شبكات وصفتها بأنها أسهمت في تمويل أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتسهيلها وتنفيذها.

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وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد، بسبب مطالبته بضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات جديدة، وإعادة استيطان غزة. ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يؤكد دبلوماسيون غربيون أنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

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المصدر: الجزيرة