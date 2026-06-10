أعمال شغب واسعة في أيرلندا الشمالية عقب حادثة طعن

اندلعت أعمال عنف في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، حيث أقدم متظاهرون مناهضون للهجرة على إحراق مركبات ومبانٍ، عقب اعتقال رجل سوداني للاشتباه بتورطه في هجوم بسكين أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة.

وتجمع مئات المحتجين في عدة مناطق من المدينة، وأضرموا النار في حافلة وعدد من السيارات، في ظل تصاعد التوترات.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة توترا متزايدا، عقب مقتل طالب في ساوثهامبتون في ظروف أثارت جدلا واسعا.