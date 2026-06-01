شد وجذب للتحكم في مصطلحات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

كشفت تسريبات إعلامية أمريكية عن استمرار حالة الشد والجذب بين واشنطن وطهران بشأن الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم المشتركة.

حيث أصبح التحكم في لغة الاتفاق ومصطلحاته الدقيقة انعكاسا مباشرا لميزان القوة بين الطرفين عقب الهدنة السارية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب رسميا إدخال تعديلات على الصيغة التي حملها مبعوثوه إلى الجانب الإيراني، في خطوة تؤكد رغبته الشخصية في إعادة صياغة الشروط بما يضمن تفوقا إستراتيجيا لواشنطن.

تقرير: أحمد فال ولد الدين