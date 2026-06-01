الوضع في ضاحية بيروت الجنوبية بعد الإنذارات الإسرائيلية الفورية بإخلائها

شهدت الجبهة اللبنانية تحولا نحو حرب المدن الشاملة؛ حيث وضع المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية تحت نار الإنذارات الفورية، وهو ما تسبب في موجة نزوح جماعي عارمة للمدنيين.

وجاء التهديد الإسرائيلي بضرب العاصمة لمنع حزب الله من مواصلة قصف حيفا، وهو ما رد عليه الحزب فورا بتوسيع رقعة النار وقصف قاعدة "كريات موتسكين" العسكرية شمال حيفا بالصواريخ الثقيلة لأول مرة، بالتوازي مع استهداف "كريات شمونة وبيت هليل".

المصدر: الجزيرة