Ndey Ndiaye (C) poses for a portrait with her grandsons Fallou (L) and Bara (R) at their home in Mbour, on March 10, 2026. Ndey is raising her two grandsons after loosing her daughter when the pirogue she was travelling in capsized trying to reach Europe through the Atlantic route. For children of Senegalese migrants lost at sea, the torment of grief is long-lasting. Known as "those who remain", the young bereaved are forced to live with the unbearable suspense or impossible grief of knowing a parent has either died or gone missing after their boat disappeared. The number of such dead, missing and their children is at least in the thousands in Senegal as of recent years. (Photo by PATRICK MEINHARDT / AFP)
مدة الفيديو 03 دقيقة 58 ثانية 03:58

السنغال تفرض رقابة مشددة لمحاربة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا

تواجه مدينة سين لوي السنغالية أزمة هجرة غير نظامية، فقد حول الموقع الإستراتيجي المدينة إلى وجهة رئيسية للشباب السنغالي والشباب الوافدين من دول غرب أفريقيا للعبور لضفة أرخبيل جزر الكناري الإسباني.

 

وفي محاولة لوقف هذا النزيف البشري، كثفت السلطات السنغالية رقابتها على السواحل، وشكلت لجنة وزارية تسعى للقضاء على الهجرة غير النظامية بحلول عام 2035، من خلال حملات التوعية، وتوفير فرص العمل للشباب، وملاحقة شبكات التهريب، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

Published On 1/6/2026

حفظ

المصدر: الجزيرة