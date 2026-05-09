مئات آلاف النازحين في لبنان ينتظرون العودة وسط قصف متواصل

ما يزال مئات آلاف النازحين اللبنانيين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار؛ بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوبي لبنان.

وبين خيام النزوح ومراكز الإيواء، يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعاً إنسانية صعبة على وقع انتظار مفتوح أملاً بالعودة إلى مسقط رأسهم عقب نهاية الحرب. مراسل الجزيرة تامر الصمادي تجول والتقى بعض الأهالي ونقل معاناتهم من هناك.

المصدر: الجزيرة