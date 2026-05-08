عبر الخريطة التفاعلية.. موقع الخط البرتقالي وفق الخطط الإسرائيلية

نتعرف عبر الخريطة التفاعلية على الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة لإعادة رسم حدود قطاع غزة بعد الحرب، التي تعتمد على هندسة الألوان لتوسيع مناطق السيطرة العسكرية.

وأوضحت الخريطة أن الجيش الإسرائيلي تجاوز حدود ما يسمى "الخط الأصفر" الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليتوغل عبر ما سمته إسرائيل "خطا برتقاليا" وهو خط وهمي استقطع 11% إضافية من عمق المناطق الآمنة باتجاه الساحل.

هذا التوسع الميداني يفرض رحلة نزوح جديدة على آلاف العائلات الفلسطينية، في خرق واضح لتفاهمات المناطق الآمنة التي حددتها المواثيق الدولية عند وقف القتال.