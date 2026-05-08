الخط البرتقالي.. توسع إسرائيلي جديد بقطاع غزة

يبرز ما يُسمى “الخط البرتقالي” في قطاع غزة كتطور ميداني جديد فرضه الجيش الإسرائيلي، في سياق إعادة رسم خرائط السيطرة والحركة داخل القطاع.

ويأتي هذا التطور في سياق توسع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث يفصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح بوجود الفلسطينيين فيها غربا، ويغطي نحو 53% من مساحة القطاع.

وتبرر إسرائيل هذه الخطوة بزعمها أن المنطقة الواقعة بين الخطين البرتقالي والأصفر تمثل "منطقة تنسيق" تهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات، مؤكدة -في الوقت نفسه- أن المدنيين "لن يتأثروا بذلك".