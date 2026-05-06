ما تأثير حجب الإنترنت في إيران على الاقتصاد؟

ألحق قيام السلطات الإيرانية بحجب شبكة الإنترنت العالمية أضرارا بقطاعات اقتصادية واسعة في البلاد ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الرقمي.

إذ ينعكس انقطاع الإنترنت على تفاصيل الإنتاج والتجارة، ويضع آلاف الشركات أمام اختبارات غير مسبوقة في إدارة أعمالها ضمن بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار الرقمي.

كما تسبب القرار في خسائر مادية تُقدَّر بملايين الدولارات، وعزت السلطات قرار الحجب إلى اعتبارات أمنية أملتها ظروف الحرب.