ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية في غزة

رغم مرور ستة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن المشهد الإنساني لا يزال يراوح مكانه، وسط تحذيرات من تدهور دراماتيكي يشهده القطاع يوما بعد آخر.

وقال هاني الشاعر في تقرير أعده للجزيرة إن القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على المعابر ما تزال تشكل العائق الأكبر أمام تحسن الأوضاع المعيشية، وأوضح أن هذه الإجراءات أدت إلى عرقلة تدفق المساعدات والاحتياجات الأساسية مما فاقم معاناة السكان المحاصرين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعيش أسواق القطاع حالة من الغلاء الفاحش، حيث سجلت أسعار السلع الأساسية مستويات قياسية غير مسبوقة، وقد أدى هذا الارتفاع الحاد إلى عجز شريحة واسعة من الفلسطينيين عن تأمين احتياجاتهم اليومية، وتكدس البضائع في الأسواق دون وجود مشترين بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

تأتي هذه التطورات لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الأزمة التي تتصاعد حدتها، في ظل غياب أي أفق حقيقي لإنهاء القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.