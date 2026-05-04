قمة بأرمينيا تبحث تعزيز وحدة القارة الأوروبية

انطلقت في العاصمة الأرمنية يريفان القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، ويناقش القادة المشاركون فيها قضايا أمن الطاقة والاقتصاد وتعزيز وحدة القارة، وسط تحديات سياسية وأمنية تواجهها أوروبا.

وتأتي القمة في ظل توتر تشهده العلاقات الأوروبية-الأمريكية على خلفية الحرب ضد إيران، والاختلاف بشأن التعاون العسكري داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومن تبعات هذا التوتر قيام الولايات المتحدة بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، في قرار قد يُعمم على دول أخرى لاحقا، مثل إيطاليا وإسبانيا أساسا، وفق التلميحات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.