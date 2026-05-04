عبر الخريطة التفاعلية.. مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز

وصلت الأزمة في مضيق هرمز إلى مرحلة “كسر العظم”، حيث تسببت التهديدات الإيرانية والانفجارات في الفجيرة في دفع مئات السفن التجارية إلى مغادرة المنطقة المحظورة.

اقرأ المزيد

كما بدأت الولايات المتحدة تنفيذ خطة لفتح مسارات ملاحية بديلة باستخدام كاسحات الألغام وحماية جوية مكثفة من 3 حاملات طائرات تحمل 15 ألف جندي. ويبدو أن إيران تعتمد إستراتيجية إفراغ المضيق عبر سلاح المسيرات والزوارق السريعة المفخخة، مما جعل أكثر من 20 ألف بحار في حالة خطر.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة