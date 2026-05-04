ظروف قاسية ومزرية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

يواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي أوضاعا مأساوية ومزرية بلغت ذروتها في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وفي ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية، تتزايد أعداد الأسيرات داخل السجون، ومن بينهن أمهات يتركن خلفهن أطفالا يواجهون الحياة دون رعاية مباشرة.

بالتوازي، تعيش عائلات الأسرى المرضى أو الذين تعرضت منازلهم للهدم واقعا معقدا من الفقد والقلق وغياب المعلومات، وسط تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي.