تضارب بين تصريحات إيرانية وأمريكية حول عبور سفن مضيق هرمز

اتسعت دائرة البيانات المتضاربة والمتباينة بشأن الأحداث في مضيق هرمز، ويبدو أن مساحة الاتفاق على رواية واحدة تضيق أكثر بين واشنطن وطهران.

فقد نفت الولايات المتحدة استهداف الحرس الثوري الإيراني مدمرة أمريكية حاولت عبور المضيق، بل أكدت دخول عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيز التنفيذ والتي سماها مشروع الحرية "لتحرير حركة السفن" في مضيق هرمز. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بنجاح. في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لم تعبر مضيق هرمز أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية.

المصدر: الجزيرة