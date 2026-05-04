أزمة مياه وطعام.. نازحو غزة يعيشون في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعيش عشرات آلاف الفلسطينيين في ظروف نزوح مؤقتة، داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

ومع امتداد الأزمة، تحول هذا الوضع المؤقت إلى واقع طويل الأمد، تسوده حالة من عدم الاستقرار والخوف المستمر من تجدد القتال.

ومن صور معاناة السكان صعوبة الوصول إلى ماء صالح وغذاء كاف، ومعيشة في أحوال متدهورة، فالخيام، مثلا، لم تعد مجرد مأوى مؤقت، بقدر ما صارت برزخا لفلسطينيين على قيد الحياة.