ميانمار.. أزمة أسمدة تهدد زراعة الأرز ومخاوف من تراجع الأسعار

يواجه قطاع الزراعة في ميانمار أزمة حادة مع اقتراب موسم زراعة الأرز؛ بسبب شح إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعارها بشكل قياسي إثر تضرر سلاسل الإمداد العالمية جراء الحرب في الشرق الأوسط.

عبّر المزارعون عن قلقهم من عجزهم عن زراعة كامل أراضيهم، وسط تحذيرات من اقتصاديين ومراقبين بأن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع جودة المحصول ووفرته نتيجة غياب الأسمدة، وتهديد الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار الأرز محليا، مما يعمق الأزمة الاقتصادية الريفية.