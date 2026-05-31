ماذا وراء تأخر توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟

تتصاعد التساؤلات حول أسباب تأخر توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط تباين حاد في الروايات بين تسريبات موقع “أكسيوس” الأمريكي وتأكيدات وكالة “تسنيم” الإيرانية بشأن مسودة الاتفاق المرتقب.

اقرأ المزيد

ويفكك هذا التقرير صراع السرديات حول ملفات إستراتيجية تشمل التهدئة في لبنان، والبرنامج النووي، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى آلية رفع العقوبات، في ظل تريث الرئيس دونالد ترمب لضمان التزام طهران بالبنود النهائية. تقرير: جعفر سلمات

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة