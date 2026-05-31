سوريا تعلن حالة طوارئ لمواجهة فيضانات نهر الفرات

أعلنت السلطات السورية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات والاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين، في وقت أكدت فيه وزارة الطوارئ توقعات بانخفاض منسوب المياه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستمر معاناة الأهالي جراء غمر المياه لممتلكاتهم، حيث اضطر الكثيرون لاستخدام القوارب في تنقلاتهم اليومية عبر رحلات محفوفة بالمخاطر، بانتظار انحسار الفيضان وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة. تقرير: ميلاد فضل

المصدر: الجزيرة