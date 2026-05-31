الحسكة تستعد للحصاد.. موسم واعد يقابله تحفظ على أسعار الشراء

تتحضر محافظة الحسكة السورية، التي توصف بـ”سلة الغذاء الأولى” في البلاد، لبدء جني المحاصيل الزراعية لهذا العام وسط توقعات بموسم جيد جدا، ويسابق أصحاب الحصادات والآليات الزراعية الزمن لتأهيل معداتهم.

وفقا لبيانات وزارة الزراعة السورية، تسجل المحافظة هذا العام أرقاما هي الأعلى منذ عقدين، حيث تتركز فيها المساحات المزروعة بالقمح بنسبة تتجاوز 35% من إجمالي إنتاج القمح على مستوى سوريا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية والإنتاج الوفير المنتظر، فإن فرحة الفلاحين لم تكتمل، إذ أبدى عدد من المزارعين عدم رضاهم عن التسعيرة التي حددتها الحكومة لشراء محصول القمح، معتبرين أنها لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج والجهد المبذول.

تقرير: محمد حسن