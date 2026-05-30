مخاوف إيرانية من تحويل الأزمة الاقتصادية إلى اضطرابات داخلية

رصد تقرير أعده مراسل الجزيرة أحمد جرار مخاوف الحكومة الإيرانية من استغلال أطراف خارجية الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب لتعزيز الاضطرابات الداخلية.

ورصد التقرير دلالات التحذيرات الرسمية الصادرة عن دوائر صنع القرار؛ بدءا من دعوة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لصيانة الوحدة الوطنية ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار، مرورا بتشديد الرئيس مسعود بزشكيان على أهمية تعزيز الثقة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما تناول بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية الذي حذر من "حرب هجينة" تستهدف استغلال النقص الاقتصادي لإثارة انقسامات قومية ومذهبية واضطرابات في الشارع.

