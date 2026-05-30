تراجع القدرة الشرائية في اليمن بسبب الأزمة الاقتصادية

“فرضت الأزمة الاقتصادية في اليمن تحولات عميقة على سلوك البيع والشراء لدى المواطنين. فمع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، باتت كثير من الأسر تكتفي بشراء احتياجاتها بكميات محدودة”.

واتجه التجار إلى بيع السلع بالتجزئة، بما يواكب واقعا معيشيا يزداد قسوة يوما بعد يوم.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحرازي للجزيرة إن الأزمة الاقتصادية جعلت بعض المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز تباع بأحجام صغيرة بخلاف ما كانت عليه في السابق.

تقرير: نبيل اليوسفي