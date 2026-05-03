كاميرا الجزيرة ترصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما
أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة، في ظل التوتر في الشرق الأوسط، وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات.
وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير أنس الصبار.
Published On 3/5/2026|
آخر تحديث: 11:09 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة