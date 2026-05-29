المسيّرات الأوكرانية تشل حركة الموانئ في الخليج الفنلندي

شهد الخليج الفنلندي تراجعا غير مسبوق في حركة الملاحة البحرية بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت موانئ النفط الروسية في مقاطعة لينينغراد.

في تطور أعاد أجواء التوتر العسكري إلى منطقة البلطيق، وفتح الباب أمام مخاوف روسية من تصعيد أوسع مع دول الجوار الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورصد مراسل الجزيرة من مقاطعة لينينغراد مشهدا وصفه بأنه "لم يعهده الخليج الفنلندي منذ الحرب العالمية الثانية"، إذ بدا الخليج الذي كان يعج بناقلات النفط والسفن التجارية شبه خال إلا من عدد محدود من السفن، بعد عمليات الاستيلاء على ما يُعرف بـ"سفن الظل" الروسية في بحر البلطيق، إلى جانب الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على أكبر الموانئ التجارية والنفطية الروسية المطلة على الخليج.