مبيدات إسرائيلية تهدد الزراعة في سوريا ولبنان.. ما آثارها؟

في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، رشت طائرات زراعية إسرائيلية مواد كيميائية على مساحات واسعة في جنوب سوريا بمحاذاة الحدود مع الجولان، قبل أن يتكرر الأمر بعد عدة أيام على امتداد الشريط الحدودي جنوب لبنان.

وتبين لاحقا أن هذه المواد الكيميائية هي مبيد الغلايفوسات (Glyphosate) المصنف مادة مسرطنة وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وبالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية، رصدت وحدة البيانات في الجزيرة آثار استخدام هذا المبيد خلال فصل الربيع، حيث تحولت مساحات زراعية واسعة إلى أراض جرداء.

المصدر: الجزيرة