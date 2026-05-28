عيد الأضحى في السودان: غلاء يطفئ البهجة ومبادرات خيرية تحيي الأمل

يستقبل السودانيون عيد الأضحى هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة، ألقت بظلالها على أسواق المواشي، حيث تسبب ارتفاع الأسعار والتراجع الحاد في القدرة الشرائية لركود غير مسبوق لحركة البيع والشراء.

تأتي هذه الأوضاع المتأزمة نتيجة مباشرة لعدة عوامل متشابكة، منها تداعيات الحرب المستمرة التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وصعوبة نقل المواشي بين الولايات، وغلاء المعيشة والارتفاع المتصاعد في معدلات التضخم، ما جعل شراء الأضحية عبئا تفوق قدرة الغالبية العظمى من الأسر.

في مقابل هذا الركود، نشطت مبادرات خيرية وإنسانية واسعة النطاق لتعويض هذا النقص؛ حيث تسعى هذه الحملات إلى ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأسر المتعففة والفقيرة، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وإدخال بهجة العيد على الفئات الأكثر تضررا من النزاع.

تقرير: الطاهر المرضي