حجاج بيت الله الحرام يواصلون مناسكهم في أول أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسكهم في مشعر منى برمي الجمرات في أول أيام التشريق، وتزامنا مع ذلك تدفقت مجموعات من الحجاج صوب المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

تواجه عملية تنظيم الحشود تحديات لوجستية كبيرة بالنظر إلى مساحة المشعر والتي تبلغ حوالي 8 كيلومترات مربعة، وأن إجمالي عدد الحجاج يتجاوز 1.7 مليون حاج هذا العام، وتبلغ القدرة الاستيعابية لجسر الجمرات 300 ألف حاج في الساعة الواحدة.

ولضمان سلامة الحجيج ومنع التكدس، تعتمد الجهات المنظمة آلية تفويج دقيقة تراعي الظروف الجوية؛ حيث تشهد فترة الظهيرة تراجعا ملحوظا في أعداد الحجاج حرصا على سلامتهم من درجات الحرارة المرتفعة.

تقرير: حسن الشوبكي