بالخريطة التفاعلية.. تصعيد عسكري إسرائيلي مكثف جنوب لبنان

تشهد مناطق في جنوب لبنان وشرقه تصعيدا عسكريا إسرائيليا مكثفا طال مدينتي صور وصيدا وقضاء بعلبك، وسط مساع من الجيش الإسرائيلي لفصل منطقة جنوب نهر الليطاني عبر قصف الجسور.

وتتزامن هذه الغارات مع محاولات توغل بري إسرائيلي، بلغت ذروتها للعبور إلى شمال الليطاني.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات نوعية بالمدفعية والصواريخ والمسيّرات الانقضاضية لصد التقدم في زوطر الشرقية وعديسة، واستهداف العمق الإسرائيلي في جبل دوف ومستوطنة كفار يوفال.