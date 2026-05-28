الإفراج عن دفعة جديدة من موقوفي "قسد" في سوريا

أفرجت السلطات السورية عن دفعة جديدة من الموقوفين من منتسبي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة شمال شرق البلاد.

وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين في 29 يناير/كانون الثاني الماضي. وشهدت منطقة الميلبية بالحسكة أجواء احتفالية لافتة واكبت وصول المفرج عنهم، حيث أطلق الأهالي الألعاب النارية، واستقبلت الأمهات أبناءهن بنثر الورود وتوزيع الحلويات، وسط مطالبات شعبية وضغوط من الأهالي للإسراع في إطلاق سراح بقية المحتجزين.

المصدر: الجزيرة