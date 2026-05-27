أم درمان في عيد الأضحى.. إرادة الحياة أقوى من آثار الحرب

تشرق شمس عيد الأضحى المبارك على مدينة أم درمان السودانية، حاملة معها تفاصيل مغايرة لملامح الأعياد المعتادة، فبين ركام الحرب وأصوات التوتر المتأرجحة، تخوض العائلات السودانية هنا معركة من نوع آخر.

في أسواق المدينة وأزقتها، يرصد فريق الجزيرة محاولات المواطنين الحثيثة للتغلب على قسوة الواقع، ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة، حرصت الأسر على إحياء شعائر العيد وتزيين وجوه الأطفال بابتسامة عنيدة، مؤكدين أن إرادة الحياة أقوى من أجواء الحرب. تقرير: وضاح الطاهر

المصدر: الجزيرة